Carlos Aranda, de nuevo detenido: esta vez como líder de una banda de cultivo de marihuana

El exfutbolista siempre negó los hechos y ante el juez aseguró que “No he hablado en mi vida con nadie para comprar un partido. No tengo poder económico para hacerlo. Yo apuesto y no es que diga a mi alrededor que va a pasar esto. Yo apuesto y la gente lo ve. Hay que ser realista, el mundo del fútbol, las apuestas, lo ha reventado, ya está corrompido".