Carlo Ancelotti: "Este equipo tiene pelotas"

Además, aseguró que "el espíritu es la base" para "los resultados" que han conseguido últimamente. "Siempre hemos luchado hasta el final", advirtió. "El equipo defiende bastante bien, pero tenemos que mejorar con la presión más arriba; no podemos pensar en defender siempre en nuestro campo con bloque bajo. Contra el Valencia no lo hicimos bien. En intensidad, en Europa es muy importante la calidad del juego. En una liga, la continuidad es importante", expresó.

En este sentido, explicó que su relación con el club "es muy buena". " Es una luna de miel para mí . Vamos a pasar momentos menos brillantes. Nunca va a faltar el respeto que tengo por este club, por el presidente y por la afición. Creo que ellos me respetarán a mí. Llegarán momentos complicados y los pasaremos bien. Cuando me echaron también lo pasamos muy bien, porque he vuelto", expuso.

En otro orden de cosas, Ancelotti , que confesó que está pensando en hacer "algunos cambios" en el once, afirmó que Eduardo Camavinga se está adaptando muy rápido al equipo. "Eduardo tiene todo para jugar en el Real Madrid. Es joven, no tiene presión, está demostrando su calidad. Es muy alegre, en el vestuario habla con la gente e intenta aprender español rápidamente. Es la frescura de la juventud", manifestó.

También habló de la situación de Marco Asensio. "Todos los jugadores saben hacer una alineación es muy complicado. Puede ser que Asensio no esté contento, es bastante normal. Asensio no está contento, bien; Isco no está contento, bien... Se entrenan bien. Cuando todos estén enchufados, van a jugar. Cambió la dinámica del partido cuando ellos entraron. No me gustan los jugadores que están contentos cuando no juegan", apuntó.