Carlo Ancelotti, sobre los posibles fichajes de Mbappe y Haaland: "El futuro ya está escrito con los jóvenes"

"Prometer títulos no es la mejor idea, pero podemos prometer lo que siempre ofrece el Real Madrid, que es competir hasta el final. Lo estamos haciendo, estamos compitiendo muy bien en todas las competiciones, en cada partido. En la primera parte de la temporada hemos fallado muy poco ", celebró en una entrevista en 'As' recogida por Europa Press.

Ancelotti cree que el Real Madrid compite porque "lo lleva en su 'ADN'". "Y así es la historia de este club. El Real Madrid es un club de fútbol distinto a otros clubes. Esto no es tan fácil decirlo de otros equipos y de otros clubes", valoró. De todos modos, pese a contar con una buena ventaja al frente de LaLiga Santander (8 puntos sobre el Sevilla, con un partido más), no cree que LaLiga esté ya sentenciada. "No lo creo. Tenemos una pequeña ventaja y es verdad que algún rival, como el Atlético o el Barça, están algo más lejos. Pero no el Sevilla, por ejemplo. LaLiga es una competición muy complicada porque nunca puedes decir que hay un partido fácil", manifestó.