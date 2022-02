Carlo Ancelotti defiende sus decisiones de los cambios y los descansos: "Es una buena gestión"

Carlo Ancelotti asegura que su gestión con la plantilla está siendo buena

Confirmó la ausencia de Karim Benzema contra el Granada

El entrenador asumen la culpa de la eliminación de la Copa del Rey

Carlo Ancelotti recibió muchas críticas tras la eliminación del Madrid de la Copa del Rey ante el Athletic por la gestión del partido y los cambios que realizó. El italiano en la previa al encuentro sobre el Granada se defendió y aseguró que ha hecho "una buena gestión" de la plantilla.

"Es verdad que he jugado muchas veces con los mismos jugadores, hay jugadores que no han jugado mucho. El mes de enero ha sido bastante complicado hemos tenido Supercopa, Copa del Rey, el viaje de los brasileños... Se ha acabado y tenemos que centrarnos en preparar los otros partidos. Creo que es una buena gestión. Veo todos los días a los jugadores y tomo decisiones", declaró en rueda de prensa.

Además, afirmó que la plantilla "está bien este año". "El partido de San Mamés lo terminamos bien, con control. Tuvimos la lesión de Karim, la de Mendy y la de Mariano, que la próxima semana volverá. El periodo complicado se acabará la próxima semana", advirtió. "La rotación llega cuando no tienes confianza en algún jugador, está cansado o lesionado. Enero nos ha exigido mucho, hemos tenido algunas lesiones importantes y hemos sufrido. No lo hemos hecho bien como en el mes de diciembre. Ahora podemos tener la plantilla más fresca", apuntó Ancelotti.

Sin Benzema ni Vinicius ante el Granada

Así, el técnico italiano confirmó que no podrá contar con el delantero francés Karim Benzema ante el conjunto nazarí. "Karim está descartado para el partido. Ha mejorando, pero no está al 100%, no se encontraba muy bien. Tenemos que esperar tres días para saber si estará disponible para el próximo partido. Falta Benzema, el pichichi de LaLiga. Cuando no lo tienes, algo falta, pero hemos hecho partidos buenos sin él. Lo hemos reemplazado bien", expuso.

Tampoco contará, por acumulación de tarjetas, con el brasileño Vinícius, del que confesó que quizás había "arriesgado un poco" al hacerle jugar tras regresar con la selección. "He arriesgado un poco con Vinícius, se puede hablar. Estaba un poco cansado y él creía que podía apoyar al equipo. Se puede hablar sobre eso, pero jugaron Casemiro y Rodrygo, que no habían jugado -con Brasil-. He intentado empezar con gente rápida", subrayó.

En otro orden de cosas, Ancelotti reconoció que está "acostumbrado" a las críticas y que las asume como parte de su trabajo. "Es la confirmación de que soy el entrenador del Real Madrid; el entrenador del Real Madrid siempre tiene que tomar decisiones en las que a veces acierta y a veces se equivoca. Es bastante normal en nuestro trabajo", dijo. "Tengo tantas ganas de ser entrenador del Real Madrid que la crítica es bienvenida, me tiene despierto. Agradezco tener críticas, me tienen más vivo, muchas gracias", bromeó.

"El equipo necesita reaccionar después de la derrota contra el Athletic. El rival tratará de encontrar nuestra debilidad, pero lo más importante es reaccionar bien con un partido comprometido y ganarlo", prosiguió.

Por otra parte, habló de la situación del belga Eden Hazard, que sigue sin contar con excesivos minutos. "El jugador está bien, entrena, pero tengo que tomar decisiones para elegir el mejor equipo. Si no juega es porque prefiero a otro jugador. Ha jugado los partidos en los que pensaba que podía ser útil para el equipo, no es nada personal", indicó.