Camavinga, ilusionado en su presentación con el Real Madrid: "Ya estoy preparado para jugar"

El jugador francés pasa reconocimiento médico y firma con el Real Madrid

Camavinga, ilusionado, en su primera rueda de prensa como jugador del club blanco

Eduardo Camavinga ya es jugador del Real Madrid. El centrocampista francés pasó reconocimiento médico y firmó para las próximas seis temporadas. Camavinga se mostró muy ilusionado en sus primeras palabras a la afición del equipo blanco. El Madrid vuelve a fichar en el centro del campo y Ancelotti tiene un refuerzo más para rotar con Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Isco y Ceballos.

"Estoy muy contento de estar aquí. Muy orgulloso de defendeere ste escudo y agradecer al presidente del Real Madrid y a toda mi familia. Si alguien me llega a decir hace unos años que iba a estar aquí, no le iba a creer. Hala Madrid", dijo el centrocampista del Real Madrid. “Sí, sinceramente ya estoy preparado. Luego será el entrenador el que tenga que decidir, pero ya estoy preparado para jugar. Soy un jugador joven y quizá necesite tiempo de adaptación o tal vez no, yo me siento preparado”, añadió.

“Sinceramente, el primer factor para fichar por el Real Madrid es el placer y el poder cumplir un sueño que tenía desde pequeño. Cuando supe que podría fichar por el Real Madrid no me lo pensé”, dijo en rueda de prensa. “En el momento en el que supe que iba a ser jugador del Real Madrid me sentí muy contento y feliz. He estado pensando en mi familia, en todos los problemas que hemos tenido y hoy es un orgullo tremendo estar con todos ellos”, comentó.

Con estas dificultades se refiere a su nacimiento en un campo de refugiados de Angola, huyendo de la guerra, al incendio de su casa en Lille, cuando Camavinga tenía once años. “Evidentemente he tenido que escapar de la guerra, me ha podido ayudar a hacerme más fuerte, pero sobre todo es que mi familia me ha ayudado mucho y yo cuando juego lo hago por ellos. Todos estos problemas me han hecho más fuerte”, valoró.

"Uno de los mejores días de mi vida"

Un Camavinga que recalcó la emoción que vive en el día de su presentación con el Real Madrid: “Estoy muy contento. Tal vez sea uno de los mejores días de mi vida, como cuando jugué y fui convocado con Francia por primera vez”.

Un club del que cuyo primer recuerdo es el Real Madrid de los 'galácticos': “El Real Madrid en la Liga de Campeones con Ronaldo, Zidane, Figo… todos los grandes jugadores que han pasado por el Real Madrid”, desveló. “Ha sido una elección muy pensada. “Se hizo en los últimos días del mercado de fichajes, pero es un secreto con quién hablé y con quién no” (ríe), comentó sobre su decisión de recalar en el Real Madrid.