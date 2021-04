Cala niega los insultos racistas a Diakhaby y dice estar sufriendo un linchamiento público : "Le dije déjame en paz"

Cala explica en rueda de prensa su versión de la polémica racista con Diakhaby

El jugador del Cádiz niega que insultara al defensa del Valencia

Los árbitros del partido reflejan en el acta que ellos no escucharon los insultos

Juan Cala ha salido a dar la cara casi 48 horas después de su polémica racista con Mouctar Diakhaby. El jugador del Valencia acusó al del Cádiz de llamarle “negro de mierda” tras un lance del juego y lo denunció al árbitro, todos sus compañeros y también con un mensaje a través de su cuenta de Instagram. Cala pidió la presunción de inocencia y ahora ha explicado en rueda de prensa su versión de lo sucedido, en la que ha negado insultos racistas a Diakhaby.

"Todo empieza en un córner donde Diakhaby cae encima mía y yo reclamo falta y él me dice que me levante, después viene el gol y después la jugada desafortunada. Yo reclamo para atrás y él me increpa yo le digo "déjame en paz" y él se viene contra mí diciendo que le he dicho negro de mierda. En todo momento le dije que no le había dicho nada y el montó en cólera. Yo me quedé con cara de asombro por lo que ha pasado. Reitero: NUNCA, NUNCA le he dicho negro de mierda", dijo Cala.

DIRECTO | Rueda de prensa de Juan Cala https://t.co/N2XGpovtbB — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) April 6, 2021

"Es falso lo que dice Diakhaby. Si sale el nombre del jugador que entró en el vestuario del Valencia a decir que jugábamos si pedía perdón, mañana dejo el fútbol. Es un circo mediático. Espero que tras el vídeo bochornoso del presidente se fuera a denunciarme porque yo si lo voy a denunciar a él porque me acusa sin ninguna prueba. Lo que estoy sufriendo es un linchamiento público", siguió el jugador del Cádiz.

Juan Cala no sabe por qué se produjo la reacción de Diakhaby. "No sé lo que busca. No sé si lo interpretó mal. Yo intenté hacerle ver que no le había dicho eso. Luego vi a los jugadores del Valencia juntarse y ya se lio todo. Estamos sin público desde hace un año por la pandemia. Hay muchas cámaras y estamos muchos jugadores. Cuando él recibe el supuesto insulto, hay 7/8 jugadores y ninguno lo ha oído. Al menos déjame dudarlo", afirmó el defensa del conjunto gaditano.

"No tengo ningún tipo de problema de sentarme con él en una habitación. Pero después de este linchamiento sin pruebas... Me han juzgado todo tipo de personas sin escuchar mi versión. Todo el mundo se ha arrimado a ganar protagonismo, votos... Yo no tengo ningún problema, es lo que tendría que haber pasado antes de terminar el partido. Estamos dañando el fútbol español con este circo, no hay racismo en el fútbol español. Me niego a que se diga eso. Hay jugadores negros en todos los equipos", dijo Juan Cala.

"Le diría lo que soy como persona. Si él me considera racista, le diría que lidero una plataforma saharaui. Ayer recibí su llamada y eso si es un apoyo. Mi familia estaba tranquila, pero sufriendo con lo que había pasado", señaló.

El defensa del Cádiz también se refirió a por qué no había salido antes a aclarar el tema. "Nada más terminar el partido le digo al presidente que quiero salir inmediatamente. Mi presidente me recomienda que no, que ya he sido juzgado y que todo lo que diga lo van a utilizar en mi contra. Me asegura que soy inocente y que esté tranquilo. Al día siguiente, lo vuelvo a llamar para decirle que quiero salir. Me dice que no y que espere. Salgo hoy porque es cuando el Cádiz me dice que salga, soy un empleado del club y aquí estoy", apuntó Cala.

También quiso dar las gracias a todos sus compañeros: "Estoy muy emocionado porque desde lo que pasó he recibido centenares de mensajes de amigos, compañeros, presidentes, gente que me conoce... Estoy muy contento de la familia en la que estoy. Tengo que agradecer a todas las personas que me han apoyado en estos momentos complicados. He sido punto de mira de un linchamiento. Mi club me ha apoyado en todo y se lo agradezco. No hay ningún compañero en mi carrera que me pueda acusar de lo que se me acusa. Si hay uno que lo pueda hacer, le pido por favor que lo diga".

“Sí, he recibido todo tipo de amenazas por redes sociales, pero entiendo es por todo el circo que se ha montado. Ha sido provocado por los ‘jueces’ que han participado” , dijo el jugador del Cádiz sobre cómo han sido sus últimas 48 horas tras lo sucedido con Diakhaby.

“Hay dos opciones, o se lo ha inventado, o cuando me giro y le digo “déjame en paz” entiende lo que ha dicho. Y yo le intento explicar en dos ocasiones, pero a partir de ahí es un circo. Es mucho más sencillo que somos profesionales del fútbol. Lo que busco es que se investiguen los hechos y se esclarezcan para que se demuestre una cosa u otra. Eso es lo que ha hecho la Liga y eso es lo que está haciendo el Cádiz”, finalizó el jugador del Cádiz

El Valencia se retiró del terreno de juego en apoyo a Diakhaby, pero volvió a los 15 minutos tras una reunión en el vestuario. El árbitro les dijo que podrían perder el partido, y además tener otra sanción con puntos, y el propio Diakhaby animó a sus compañeros a volver al césped del Ramón de Carranza.