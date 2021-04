Cala se enfrente a una sanción de hasta cinco años sin jugar si se prueba el insulto racista

“Negro de mierda” , este es el presunto descalificativo que salió de la boca de Cala, algo que él se ha encargado de negar. La ausencia de pruebas o de una toma de cámara donde se vea cómo se lo dice complica y mucho la resolución de este asunto. El árbitro no lo percibió, pero sí que recogió en el acta lo siguiente:

“El jugador Nº 12 del Valencia C.F. Mouctar Diakhaby, una vez amonestado por discutir con un contrario, me dice textualmente: ‘Me ha llamado negro de mierda’ en referencia al jugador Nº 16 del Cádiz C.F. Juan Torres Ruiz”.

Las versiones son completamente distintas. Diakhaby sigue manteniendo su versión desde el primer momento y se ha pronunciado asegurando que se dirigió a él con ese insulto. Mientras que Cala asegura que no dijo eso ningún momento.

La sanción a la que puede enfrentarse Cala en caso de demostrarse el insulto

Esto no es un asunto menor. Todos los esfuerzos se están poniendo para saber qué sucedió en ese desencuentro. El presidente de La Liga ya lo ha anunciado. “Nosotros hemos hecho un procedimiento interno de investigación y lo que tenemos que hacer con los vídeos e imágenes del partido ver y aclarar lo que pasó en ese instante".

"La reacción del jugador del Valencia... algo pasó y desde luego vamos a intentar aclararlo porque en LaLiga no permitimos y no queremos que haya nada de racismo en nuestro fútbol. Creo que con el público lo hemos parado bastante, pero desde luego que no haya insultos entre los jugadores. Las versiones que hay son algo contradictorias pero la conducta del jugador del Valencia... algo pasó".