Cala no descarta tomar medidas legales para defenderse de las acusaciones de insultos racistas de Diakhaby

Juan Cala está pensando emprender acciones legales para defender su imagen por la polémica racista sucedida con Diakhaby durante el Cádiz - Valencia. El jugador del Cádiz no descarta denunciar tras las acusaciones de insultos racistas en el Ramón de Carranza. Cala se defendió ante las cámaras de Deportes Cuatro y señaló que no se va a esconder , y este martes dará una rueda de prensa para responder a todas las acusaciones que se le han hecho.

El defensa del Cádiz ha sido el futbolista más buscado de este lunes y las cámaras de Deportes Cuatro le han encontrado. Cala no quiso pararse para dar explicaciones, lo hará este martes en rueda de prensa, pero sí señaló que no se va a esconder y que "la presunción de inocencia no aparece en este país".