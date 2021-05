Busquets tira la toalla: "La Liga ha quedado casi sentenciada en nuestra contra”

De poder ponerse líderes a tirar la toalla. "Queríamos ganar para ponernos líderes y meter presión a los dos equipos que teníamos delante, pero no ha sido posible y ahora lo tenemos muy difícil. La Liga ha quedado casi sentenciada en nuestra contra”.

"No estamos precisos. Ellos lo han aprovechado. Pero aún así hemos tenido alguna ocasión clara de Frenkie, de Pedri, pero no ha podido ser. No hemos hecho un buen segundo tiempo. Opciones tenemos pocas. Dependerá de los rivales pero es que esto es culpa nuestra, de decisiones, de concentración", añadió.