El Madrid gana por la mínima al Betis (0-1)

El Real Madrid se lleva los tres puntos del Benito Villamarín (0-1). Ni béticos ni merengues abrieron la lata en el primero tiempo donde los dos tuvieron ocasiones. Ancelotti dio un tirón de orejas tras el descanso y surtió efecto, los blancos empezaron a llegar hasta que Carvajal hizo el 0-1 en el 61. Esta vez no hubo relajaciones en exceso y se mantuvo el resultado hasta el final

El que también partió en el once fue Vinicius que se ganó la titularidad ante Levante y fue el primero que generó peligro para su equipo, recuperó el balón, se fue de la defensa bética y Benzema remató saliendo el balón rozando el póster.

Asensio la tuvo con un disparo desde la corona del área, pero su disparo salió desviado y no pudo sentenciar. Mientras tanto, el Betis no reaccionaba y no ponía en apuros a Courtois para intentar el empate.