Bernabéu responde a Roberto Gómez: "Hazard es peor fichaje que Dembélé; no lo quiere nadie"

Hazard está cada vez más lejos del Bernabéu. El belga llegó como estrella del Real Madrid pero se va a ir como estrellado. El delantero no rinde –acosado por las lesiones- y desde los despachos del Santiago Bernabéu comienzan a ver con buenos ojos una venta .

La continuidad de Hazard ha estado sobre la mesa de Deportes Cuatro. David Bernabéu y Roberto Gómez han hablado sobre el rendimiento del belga, muy mermado desde su fichaje blanco. “ Hazard es peor fichaje que Dembélé, no ha jugado ni un Clásico ; no lo quiere nadie” ha puntualizado el periodista catalán.

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que no ha ocurrido "nada raro" con el belga Eden Hazard, que se quedó sin minutos en la Supercopa de España estando en buena condición física para jugar, y aseguró que es "competencia" y decisiones que toma "siendo justo", eligiendo a "los mejores".

"En este momento sigue siendo jugador del Real Madrid, se está entrenando centrado en las competiciones que tenemos y no tenemos otra cosa que pensar", dijo Ancelotti descartando una salida inminente de Hazard del Real Madrid.

"No ha ocurrido nada, es competencia en el equipo y cada partido elijo a los mejores. Eso afecta a la competencia, a muchos jugadores. Tengo que ser honesto, no ha ocurrido nada particular, el jugador se está entrenando esperando la llamada de su entrenador y, cuando llegue, está listo", añadió.