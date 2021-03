Benzema regresa al Madrid cuando más se le necesitaba para pelear por La Liga: "Podemos tener La Liga en nuestra cabeza"

El Madrid rescata un punto en el Metropolitano en un partido que se le puso muy pronto cuesta arriba y fue gracias al gol de Benzema pudieron haber sido los tres de no haber fallado un disparo a bocajarro que con muy buen tino despejó Oblak .

El delantero ha sido una ausencia notable para los de Zidane , el Madrid ha ido sobreviviendo a las lesiones y la estocada final había sido la del francés que se ha perdido partidos decisivos como el de C hampions contra la Atalanta , quiso forzar para llegar, pero el entrenador dejó claro que no iba a arriesgar para que la lesión fuera a más.

Con esta oportunidad perdida puso su objetivo en llegar para el derbi como así ha sido. Los entrenamientos de estas semana habían sido bueno y tenía mucha confianza tanto es así que partía en el once inicial. Zidane solo confía en el como goleador y era vital para este partido.

"No ha terminado LaLiga"

El delantero francés atendía a los micrófonos de Movistar+ tras terminar el encuentro y tiene claro que a pesar del empate, el Madrid sigue teniendo opciones a ganar La Liga. "Creo que hoy hicimos un buen partido, muy difícil contra un equipo así. El primer tiempo fue para ellos, el segundo para nosotros. La jugada de Casemiro del gol fue muy buena, pero estoy enfado por las otras dos ocasiones que no he marcado, pero el portero lo ha hecho muy bien. No ha terminado LaLiga, la podemos seguir teniendo en nuestra cabeza".