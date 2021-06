Benzema insiste en el fichaje de Mabppé: "Es un jugador para el Real Madrid"

No es la primera vez que Benzema le abre la puerta del Real Madrid a Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid ha regresado a su selección para jugar la Eurocopa, y no se separa del jugador del PSG. Benzema siempre que tiene la oportunidad deja caer que Mbappé sería un gran fichaje para el club blanco, y lo ha vuelto a hacer en una entrevista al diario Marca. Mbappé no va a renovar por el PSG y tiene la intención de jugar en el Real Madrid.