Benzema empieza a preocupar: ausente en el entrenamiento y con la mirada puesta en el PSG

Karim Benzema no estuvo en el partido de Copa del Rey contra el Athletic. Todo hacía apuntar que Ancelotti no quiso forzar y que para la jornada de Liga con varios días más estaría listo, pero no fue así. En el entrenamiento previo al encuentro contra el Granada no estuvo presente y parece que los problemas musculares del delantero están dando algún que otro contratiempo más del que en principio se pensaban. Todo esto a 10 días del enfrentamiento de Champions contra el PSG.