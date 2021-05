Benzema tranquiliza al madridismo: "Zidane no se va a ir, ya verás"

El Real Madrid afronta un verano donde hay muchas cosas que decidir en materia deportiva. A la limpieza en la plantilla y a la posible llegada de Mbappé hay que sumarle el problema más importante, la continuidad o no de Zidane de cara a la próxima temporada. Aunque en las últimas semanas el adiós de Zizou parecía una realidad, Benzema ha querido tranquilizar al madridismo en una entrevista con L'Equipe.

Benzema y Zidane mantienen una gran relación de amistad desde que el técnico francés era segundo de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Por ello, si hay alguien dentro de la plantilla del conjunto blanco que puede saber si Zidane seguirá o no, ese es el delantero francés. Y precisamente, Benzema ha apostado por una teoría que había perdido fuerza en las últimas semanas, la de que Zizou seguirá en el banquillo merengue.

Benzema y Zidane tienen una gran sintonía dentro, y fuera del campo

"Ha sido entrenador del Real Madrid hasta ahora, ¿no? No veo que se vaya. No se va a ir, ya lo verás. Si se va, se va... Pero por ahora, no veo al Real sin Zidane", asegura Karim Benzema en la entrevista. Y es que el delantero francés siempre ha presumido de poder jugar bajo las órdenes de su compatriota.