Benzema le abre las puertas a Mbappé: "Sería bienvenido en el Real Madrid"

Karim fue preguntado por cómo ve a la estrella del PSG y no dudó en deshacerse en halagos con él. "No me gusta comparar. Es un jugador aún joven, un fenómeno. Ya he podido entrenar a su lado, jugamos a un toque, tiene movimientos, mete mucha velocidad y tiene habilidad de cara al gol. Es un muy muy buen jugador".

Triste por la marcha de Zidane

"Me voy, pero no me tiro del barco y no estoy cansado de entrenar. Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo", fueron algunas de las palabras de Zizou.