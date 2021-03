Beckham vuelve a ofrecer el proyecto de Miami a Messi: "Es un gran lugar"

El exfutbolista inglés David Beckham no renuncia a tener un proyecto en el Inter Miami CF, club de la Major League Soccer estadounidense del que es copropietario, que sirva para atraer en un futuro a grandes nombres del fútbol en Europa como los del portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Leo Messi o el brasileño Neymar.

"Cuando anunciamos este proyecto de Miami, siempre se iba a hablar de qué jugadores íbamos a traer, ya fuera Ronaldo, Messi o Neymar. Siempre habrá esas discusiones y, de hecho, no creo que sea difícil para los jugadores decidir , para ser sincero, porque este es un gran lugar", señaló Beckham en una entrevista exclusiva con la cadena ESPN.

La franquicia de Florida, que está entrenada por el inglés Phil Neville, ya tiene en su plantilla a jugadores de reconocido prestigio en el fútbol como el argentino Gonzalo Higuaín, ex de River, Real Madrid, Nápoles y Juventus, o el francés Blaise Matuidi, ex del PSG y la 'Juve', aunque eso no le ayudó a clasificarse para los 'playoffs' de la Conferencia Este al terminar en décima posición.