Bartomeu dimite como presidente del Barça: "En estas condiciones no se pueden celebrar unas elecciones en el corto plazo"

La Generalitat no dio el visto bueno para aplazar el referéndum de la moción de censura

Bartomeu y su directiva dimite antes de que se celebre el voto de la moción de censura

Josep María Bartomeu no va a terminar su mandato como presidente del Barcelona. El dirigente se ha visto acorralado por la moción de censura y el visto bueno de la Generalitat para realizar el referéndum con las medidas sanitarias correspondientes por el coronavirus en pleno estado de alarma. La Junta Directiva culé quería aplazar el voto de los socios al considerar que se ponía en riesgo su su salud, pero el Govern rechazó la propuesta del Barça.

Ante esta negativa del aplazamiento, Bartomeu junto con su directiva ha tomado la decisión de dimitir porque no quieren llegar a las urnas. El motivo que alegan es porque no quieren poner la salud de sus socios en riesgo que es lo que venían comentando los últimos días y por eso había solicitado 15 días más para organizar la votación de manera descentralizada.

Bartomeu, sin salida

A pesar de sus intentos y requerimientos a la Generalitat, a la que él instaba y esperaba que no hubiera tintes políticos de por medio, sus peticiones no fueron aceptadas y estas no veía ningún problema con que se celebrara el referéndum el día 1 y 2 de noviembre.

Desde la directiva alegan que no quieren poner el riesgo a los socios al hacer que vayan a votar, pero el motivo principal es que no quiere ser el primer presidente de la historia del Barça en ser echado por los miembros del club.

Ha agotado todos los plazos, pero estas fechas ya eran inevitables y no podía ir en contra de los estatutos del club. Ante esta dimisión, el FC Barcelona queda en manos de una gestora que será la encargada de convocar elecciones y que se tienen que celebrar en un plazo mínimo de 40 días y un máximo de 90.

Bartomeu salía a comparecer después de la última junta para hacer oficial y comunicar su dimisión y la de su equipo.

"Comunico mi dimisión y del resto de la junta directiva. Es una decisión meditada, serena y acordada por todos mis compañeros".

No entiende la decisión de la Generalitat. "Hemos recibido la respuesta de la Generalitat y su respuesta es clara: No hay impedimento jurídicos y sanitarios para impedir la votación de la moción de censura si se incluyen los requisitos del PROSICAT. No hacen caso a nuestras peticiones para tener la logística preparada con las mínimas medidas de seguridad necesarias. Pedíamos cobertura legal como la que ellos pidieron al Gobierno del estado. Se han lavado las manos en un tema incómodo".

"En mi comparecencia ayer hablaba de mi perplejidad ante algunas decisiones. Hoy digo que aparte de contradictorias son irresponsables".

Él mismo se ha respondido a una de las preguntas que se han hecho desde Can Barça. "¿Por qué no dimitimos antes? Después de la eliminación en Champions lo más fácil era irse, pero había que tomar decisiones. Se tenía que hacer en medio de una crisis mundial sin precedentes. No lo podía hacer una gestora con funciones limitadas. ¿Quién habría fichado un nuevo técnico?, ¿Quién habría defendido la continuidad de Leo Messi?".

Ha querido dejar un recadito para su sucesor. "Espero que en los próximos días se pueda implementar la medida de adecuación salarial. Si no se aplica puede tener medidas muy graves en el futuro cercano del club. Ojalá haya un acuerdo entre todas las partes".

Los últimos proyectos de Bartomeu