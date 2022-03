El Barcelona está construyendo las bases de lo que será en el futuro y la dirección deportiva quiere que Gavi y Ronald Araujo sean dos piezas clave en los próximos años . Los dos jugadores quieren renovar con el club azulgrana y las negociaciones van por buen camino. Joan Laporta confía en alcanzar un acuerdo con los dos, pero lo que tiene claro es que no repetirá errores del pasado y no firmará contratos inasumibles . Christensen, que acaba contrato con el Chelsea, también está muy cerca de fichar por el conjunto culé.

El presidente del Barcelona no firmará sueldos que no puedan comprometer al club en los próximos años. La predisposición de Gavi y Ronald Araujo es la de seguir de azulgrana muchas temporadas, y ser importantes en el Barça que está moldeando Xavi Hernández. El entrenador considera a los dos jugadores muy importantes en su proyecto y el acuerdo con la dirección deportiva no parece lejano.