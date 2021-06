El Barcelona hace oficial el fichaje de Eric García

En la última temporada con el club inglés no ha llegado a disputar muchos minutos. Pep Guardiola ya dijo hace semanas que sabía que se iba a ir al Barça y por lo tanto no le utilizaba mucho. Ya estuvo a punto el año pasado cuando Koeman lo llegó a pedir abiertamente en una rueda de prensa, pero no había dinero y además si se esperaban un año más llegaría gratis como así ha sido.