El Barça no va a intransigir con la rebeldía de Dembélé: o renueva o a la grada

La historia se repite en el Barça. Un jugador por renovar, unas pretensiones a las que no se pueden llegar y un tira y afloja entre ambas partes. El club ya aprendió la lección y no va a permitir estos escenarios. Con Ilaix Moriba no lo dejaron pasar y el jugador acabó fuera y con Dembélé ya empiezan a plantearse la mano dura para que no coja esos derroteros.