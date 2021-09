De buscarle sustituto o la renovación: el Barça habla con Koeman para ampliar el contrato

No va a ser tan sencillo como presentar el contrato y firmar. Joan Laporta ha puesto unas condiciones encima de la mesa para que haya un acuerdo. Una de ellas es que el equipo juegue bien y no se vea situaciones en el campo como se dieron en el final de la pasada temporada en el que el neerlandés planteaba un fútbol rácano y a guardar los corotos resultados. Este fue uno de los motivos por lo que al final de la pasada campaña se le estuvo buscando sustituto.

El Barça ha pasado de querer deshacerse del entrenador, porque entre otros no gustaba a Laporta, a querer renovarle y poner en sus manos el proyecto de futuro. Hubo unos días en los que se habló mucho de su salida y la realidad fue que no se acabó marchando porque no encontraron un sustituto adecuado y porque no podían pagarle el finiquito. Parce que el presidente ha recapacitado y ahora sí que confía en su técnico.