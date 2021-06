Dembélé ya avisó con respecto a su renovación. Queda mucho tiempo y ahora él está centrado con la Selección francesa. El delantero del Barça no quiere saber ahora nada del asunto y le hace oídos sordos a los mensajes de su club.

El FC Barcelona se ha hartado de ello y ya empieza a temer los verdaderos planes que tiene el internacional francés con su futuro. Empiezan a sospechar que no quiere renovar porque se quiere ir gratis el año que viene, algo que no está dispuesto a que pase desde Can Barça.