El Barcelona se duerme ante el Granada y le pone más emoción a la lucha por el título

El Barcelona no pudo con el Granada (1-2) en el partido aplazado por la final de la Copa del Rey y dejó escapar la oportunidad de ser líder de Primera. El equipo azulgrana llegó con ventaja al descanso, pero los de Diego Martínez lograron darle la vuelta al marcador al tanto inicial de Messi , con los goles de Darwin Machis y Jorge Molina. Koeman fue expulsado y no estará seguro en el banquillo ante el Valencia este fin de semana. La Liga sigue muy apretada con el Atlético líder (73), Real Madrid y Barcelona a dos puntos (71) y Sevilla a tres puntos (70) a falta de cinco partidos para el final.

¿Quién será campeón de Liga?

El Granada hace un roto al Barcelona

Soldado avisó de que aún había partido. El Barça se confió ante un rival que, a pesar de que no se juega nada, no deja de competir, en busca de su mejor marca de puntos en Primera. Lo siguiente de los andaluces fue ya el 1-1, en un pase de Luis Suárez, mal encimado por Umtiti, que Mingueza no solo no cortó sino que amortiguó.