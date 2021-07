El vestuario del Barcelona ve con recelo otra rebaja salarial y que Laporta siga fichando

El Barcelona está en una situación económica muy complicada. Laporta ha hecho los fichajes de Agüero, Depay y Emerson, pero no ha podido anunciar aún la renovación de Leo Messi porque no puede inscribir jugadores porque el club pasa el límite salarial al que le obliga a cumplir la Liga. El presidente del Barcelona pedirá una rebaja salarial al vestuario, pero los jugadores no quieren ser los únicos que hagan un esfuerzo y no entienden que el club siga fichando, según publica 'Sport'.