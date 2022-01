No obstante, no quiso hablar de Erling Haaland o de otros nombres propios. "Me permitirás que no hable de jugadores, estaríamos haciendo algo que no nos beneficia en nada porque hablar de alguien hace subir su valor. Trabajamos para reforzar las posiciones que el entrenador quiere reforzar, e incorporamos a Ferran Torres. No voy a hablar de otros jugadores en concreto", manifestó.