"Como entrenador eres el máximo responsable. Yo también me he preguntado qué hemos hecho en el descanso porque habíamos hablado de seguir con la intensidad y de mejorar cosas defensivamente, pero viendo la segunda parte parece que no he logrado transmitirlo. Estamos 'tocados', teníamos nuestras esperanzas, íbamos 0-2 y no esperas un empate", añadió el técnico blaugrana.