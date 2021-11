Joan Laporta fichará un sustituto para el Kun Agüero: delantero cedido y contrastado en enero

Joan Laporta tendrá que moverse en el mercado de invierno , y según informó Radio Marca, la intención del equipo culé es la de fichar a un delantero mediante una cesión , y que sea un ‘9’ contrastado en Europa. El Barcelona no puede dejarse mucho dinero en su incorporación y no la podrá hacer hasta el 1 de enero, por lo que tendrá tiempo para rastrear el mercado. Agüero estará de baja tres meses y quedará pendiente de los resultados médicos.

El pasado verano uno de los nombres que sonó con más fuerza fue el de Sterling. El delantero no estaba contando con muchos minutos en el equipo de Pep Guardiola, pero finalmente la operación no se produjo. El jugador sí vería con buenos ojos el fichaje, aunque el conjunto inglés no lo pondrá fácil.