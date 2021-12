"Hoy empieza una nueva etapa, empieza de cero y a trabajar para devolver al Barça donde merece , que es luchar por la 'Champions' y no por la Europa League. El Barça no se merece estar aquí, hay muchas circunstancias que han hecho estar así, pero me jode porque estoy al cargo ahora ", aseguró Xavi Hernández en Movistar Liga de Campeones tras caer por 3-0 ante el Bayern.

" Hay que exigirnos muchísimo más porque somos el Barça. Esto tiene que ser un punto de inflexión para ir juntos, para cambiar la dinámica, y para cambiar muchas cosas porque no hemos competido. Esto es la 'Champions' y ahora estamos en la Europa League. Es la situación que tenemos y el Barça no se la puede permitir", apuntó Xavi Hernández.

El entrenador del Barcelona tiene claro que hay que empezar de cero: "Empieza una nueva era y una nueva etapa y vamos a trabajar para llevar al Barça donde se merece, que no es la Europa League. Me voy cabreado, es nuestra realidad y me jode mucho afrontar esta nueva realidad. Pero hay que afrontarla, no queda otra. Pero insisto, vamos a trabajar muy duro para poner al Barça donde se merece. Es nuestra realidad, ahora hay que ganar esta Europa League y hay que competir, ganar partidos y ver hasta dónde podemos llegar".