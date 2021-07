Barcelona y Atlético ultiman el trueque entre Griezmann y Saúl: aún quedan unos flecos por cerrar

Parece que va a ser en cuestión de días, pero la vuelta de Griezmann al Atlético de Madrid y el traspaso de Saul al Barcelona estaría muy cerca de cerrarse . Esta operación abriría la puerta a la renovación de Messi por el club azulgrana después de no concretar su renovación y se acercaría un poco más al “fair Play” financiero que promueve la Liga.

Griezmann ve que su continuidad en la Ciudad Condal peligra y no vería con malos ojos volver al Atlético de Madrid, donde mostró su mejor versión como jugador estrella y referente. Además, no tendrá que compartir protagonismo con Messi con el que parece que no ha conseguido conectar en sus dos temporadas con el Barcelona al jugar ambos en posiciones similares. Es cierto que la llegada de Memphis Depay y el Kun Agüero le quitarían minutos la temporada que viene.