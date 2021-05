Piqué no da por perdida La Liga: "Seguimos vivos. Si ganamos los tres partidos, creo que vamos a ganar nosotros"

El empate a cero entre Barça y Atleti en el Camp Nou hace que La Liga se apriete más si cabe. Todos los de arriba siguen teniendo opciones, pero este resultado le sitúa al Madrid como el único equipo que depende de sí mismo para alzarse con el título. Piqué fue el encargado de hablar en los micrófonos de Movistar + tras el encuentro y no tiran la toalla por La Liga.

"Esperábamos ganar y que el resultado fuera mejor. Seguimos vivos . Creo que hemos hecho un buen partido. Hemos tenido más ocasiones, más claras. No ha podido ser. Sabemos la situación en la que estamos pero creo que LaLiga sigue estando abierta. Hay que ir el martes a ganar y en los dos siguientes hacer lo mismo", dijo el central.

Le preguntaron acerca de las posibilidades del Barcelona para ganar La Liga. "No tengo una bola de cristal pero como club e institución debemos competir hasta el final. En las últimas doce o trece temporadas hemos competido hasta el último partido y eso es lo que vamos a hacer. Veníamos compitiendo desde que empezó el año y hemos podido competir; ha sido una pena lo de los últimos partidos"

"Puede pasar de todo, por lo que ha pasado en LaLiga, me gustaría ver si alguien ha ganado los cuatro partidos seguidos, solo lo hemos hecho nosotros. Si ganamos los tres partidos, creo que vamos a ganar nosotros laLiga. Nuestra obligación es pelear el título hasta el final, sabiendo que si no dependemos de nosotros es porque no hemos hecho los deberes".