Nueva noche de terror del Barça ante el Alavés (1-1)

El Barça empató en casa ante el Alavés (1-1) . Los culés adelantaron la noche de Halloween y ofrecieron un espectáculo de terror a los poco atrevidos (37.278) que fueron al Camp Nou. Comenzaron con ganas y actitud, pero poco a poco se fue perdiendo y apenas probaban los reflejos de Sivera. El segundo tiempo comenzó más animado y Memphis enchufó por las escuadra un zapatazo desde la frontal del área, pero la alegría le duró poco con el gol de Rioja. La peor noticia para Sergi Barjuan no fue solo el empate si no la ristra de lesionados, Piqué y Nico se fueron por problemas musculares y Agüero dio el susto llevándose la mano al pecho con una sensación de ahogo.

Pero la primera ocasión de gol no llegó hasta el minuto 17, cuando un hiperactivo Eric García enganchó un remate de cabeza que Antonio Sivera, sustituto del lesionado Fernando Pacheco, despejó 'in extremis'. Por su parte, el Alavés, robusto en defensa, no logró inquietar a Marc-André Ter Stegen hasta la media hora con otro remate de cabeza. El intento de Edgar Méndez se fue muy lejos del arco azulgrana.