El Barcelona está a cuatro días de empezar la Liga, sin Messi , y sin los fichajes de esta temporada. La situación económica del club es tan mala que el equipo azulgrana no ha podido inscribir a Memphis Depay, Eric García, Emerson o el Kun Agüero. Laporta tendrá que conseguir la salida de algún jugador o que los capitanes acepten una rebaja salarial antes del inicio de Liga.

El Barcelona aún no ha inscrito en la Liga a ninguno de los cuatro fichajes, pero no podrá hacerlo hasta que no alivie la masa salarial o bien los capitanes acepten una rebaja salarial. La marcha de Pjanic a la Juventus está cercana y los otros jugadores en los que confía el club que salgan antes de esta semana son Umtiti y Coutinho. Tanto el francés como el brasileño lo tienen más difícil por la alta ficha que cobran en el Barcelona.