El Barça empieza a pensar en dar salida a un jugador top ante el nuevo límite salarial: Laporta hace números para inscribir a los fichajes y a Messi

La Liga ya le ha trasladado a la institución culé que tendrá que reducir 187 millones de euros por lo que de los 347 que gozaba el año pasado se queda en solo 160. El Barça tendrá que reajustar los sueldos porque de no cumplir este límite no podrá inscribir a los nuevos fichajes y a Messi que al no renovar antes del 30 de junio ya no cuenta como tal, sino también como incorporación.