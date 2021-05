Bale: "Ya sé cuál es mi futuro, pero se armaría un caos si lo digo"

Bale anuncia que ya sabe cuál es su futuro, pero no lo dirá hasta que termine la Eurocopa

El galés habla mal de la prensa española y asegura que quieren cambiarle su forma de vida

Gareth Bale ya ha terminado la temporada con el Tottenham con actuación clave para meter al equipo en Champions. Tras el partido contra el Leicester, el galés atendió a SkySports y soltó la bomba sobre su futuro. El jugador estaba cedido por una año y tenía que regresar al Real Madrid. No sabemos si esto sucederá, el que sí lo sabe es Bale.

"No diré nada hasta después de la Eurocopa. Sé lo que voy a hacer, pero se armaría un caos si lo digo", aseguró tras marcar un doblete. "Ahora mismo no pienso en nada que no sea en Gales y en terminar la temporada lo mejor posible".

Su participación y rendimiento ha ido mejorando a lo largo de la temporada y sobre todo con la destitución de Mourinho. El galés mejoró e incluso los Spurs le han ofrecido quedarse con un gran proyecto deportivo de la mano. 16 goles y 3 asistencias en los 34 partidos, Bale llega a la Eurocopa con un gran estado de forma.

El palo de Bale a la prensa española

Antes de estas contundentes declaraciones, el galés ya había hablando y ahí señaló a la prensa española. "Yo creo que lo que le fastidió a la prensa, y sé de buena tinta que eso era así, fue que no actuase como se suponía que debía hacerlo, pero, la verdad, no voy a cambiar por nadie. No voy a dejar que la prensa cambie ni mi vida ni mi forma de hacer las cosas, y creo que, por esa razón, me llevé algún palo de más, pero lo aceptaba".