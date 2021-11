Gareth Bale no termina de reconciliarse con la afición blanca. Se lesionó justo ante del regreso del Santiago Bernabéu y va a reaparecer, pero con su selección tras dos meses apartados de los terrenos de juego. Ha prometido dar lo mejor de sí mismo y además el galés está de enhorabuena porque cumple 100 internacionales si finalmente juega ante Bielorrusia.

El jugador blanco compareció en rueda de prensa en la previa. "Obviamente no estoy en las mejores condiciones que tenía antes de la lesión", dijo Bale a los medios. "Pero he trabajado tan duro como he podido y todo lo que puedo hacer es dar lo mejor de mí, como siempre lo hago. Tengo que ser cauteloso, pero daré el 100%", añadió el jugador galés sobre su recuperación.