Bale, contento con la vuelta de Ancelotti: "En el Madrid hay un mejor ambiente para mí este año"

"Siempre he tenido una gran relación con Carlo, pero sigue siendo lo mismo en el sentido de que hay que rendir para poder entrar en el equipo. Tuve una buena pretemporada y un buen comienzo de temporada” .

"Creo que siempre es bueno estar en un buen ambiente. Esa es la razón principal por la que fui al Tottenham, ya que sabía que sería un buen ambiente para mí. Fue un descanso que tal vez necesitaba en ese momento, y lo pasé genial con los Spurs. Definitivamente me ayudó a estar de vuelta en un lugar más feliz, y creo que eso se demostró de nuevo al regresar con Gales en la Euro, y luego lo he traído al Real Madrid esta temporada, donde obviamente hay un mejor ambiente para mí de todos modos", dijo el galés .

Cuando se terminó la Eurocopa se especuló mucho sobre su futuro y de si iba a regresar el Madrid o de una retirada temprana. "Todo el mundo parece inventarse historias cuando quiere. No lo sé. S implemente inventan algunas cosas locas. Nunca planeé retirarme . Como dije antes, sólo quería concentrarme en la Eurocopa y no quería tener que dar explicaciones”.

“No sentía que lo necesitaba. Todavía no siento la necesidad de hacerlo, y creo que no importa lo que dije que iba a hacer, ya sea quedarme, irme, retirarme, lo que sea, habría causado una gran historia. Una historia molesta, y una historia que distrae. Así que creo que para mí era mejor no decir nada y tratar de concentrarme en el trabajo que tenía entre manos".