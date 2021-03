Los audios de Sergio Ramos en la jugada polémica del penalti: "No me parte el brazo de milagro"

El Madrid-Elche no estuvo exento de polémica. Minuto 53 y el marcador estaba 0-0. Los blancos sacan un córner y Sergio Ramos no puede rematar porque Marcone le agarra y lo tumba al suelo.

Lo bueno de la ausencia del público en los estadios es que te permite escuchar lo que pasa en el terreno de juego. En cuanto el capitán del Real Madrid se levantó del suelo le reclama al árbitro la acción. El colegiado no le hizo mucho caso, pero quizás fue porque no se sabía su nombre.

"Pero véalo, Juan, míralo ¡Que yo no le agarro!", le decía Ramos. El jugador blanco le seguía insistiendo y le decía que había sido penalti "clarísimo". "Si no me parte el brazo de milagro" y añadió "me voy a quedar aquí porque lo voy a tirar".