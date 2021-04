Los clubes de la Premier no entendían que el Atlético fuese uno de los clubes fundadores de la Superliga

La Superliga está aparcada por el momento. Los 12 clubes fundadores dieron un paso a un lado tras las protestas de la afición en el Reino Unido, y los comunicados de prensa de todos los equipos con la intención de salirse, menos de Real Madrid, Barcelona y Juventus. Los seis equipos de la Premier no entendieron cómo el Atlético podía ser uno de los 12 clubes fundadores de la competición.

Los seis equipos ingleses no veían al Atlético de Madrid entre los 12 clubes fundadores porque consideraban que no tenía el ‘nivel’ del resto de conjuntos, según informó Carrusel Deportivo. Los rojiblancos eran los que menos audiencias de TV conseguían y los que menos seguidores tenían en redes sociales, y esas serían las razones por las que no se entendió desde la Premier la inclusión del Atlético.