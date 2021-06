El Atlético planea una revolución para la próxima temporada: salidas como Saúl y Vitolo, y pueden llegar Dybala o Lucas Hernández

El club rojiblanco, actual campeón de liga , va a tener un verano movidito con el mercado de fichajes. El Atlético de Madrid está en muchos de los rumores de los jugadores más importantes que están en venta, entre ellos: Dybala, Lautaro y Lucas Hernández. El Cholo Simeone no vería con malos ojos ninguna de estas incorporaciones pero desde la directiva tienen que gestionar bien el tema económico porque con la crisis de la pandemia, no hay mucho dinero para gastar.

El Atlético quiere recaudar antes de realizar cualquier compra, para ello buscará destino para varios jugadores, entre ellos, dos hombres del mediocentro, Saúl y Vitolo . El primero seguro que tendrá muchos interesados en hacerse con sus servicios pero desde el club colchonero seguramente se pida una cantidad alta por uno de sus pilares durante los últimos años, aunque este año no haya contado tanto para el Cholo Simeone.

El caso de Vitolo más complicado

Desde la gestión deportiva del club no es la primera vez que Vitolo aparece en los rumores de salida. El jugador canario lleva varias temporadas sin mostrar su mejor versión, en esta estaba claro que el Cholo no confiaba en su nivel de juego puesto que ha sido de los jugadores con menos minutos de la plantilla. Su contrato acaba el año que viene por tanto es prioritaria su venta en este verano para que no salga libre en 2022.