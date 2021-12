El Atlético, en caída libre, pierde su cuarto partido seguido: "No puedo decir nada a mis jugadores"

Diego Pablo Simeone lamentó la derrota encajada frente al Granada (2-1) en un partido aplazado de la novena jornada y aseguró que ahora les "toca perder partidos" que "merecen" ganar , además de no reprochar nada a sus jugadores.

"Venimos haciendo buenos partidos, pero desgraciadamente los resultados no son los que el equipo quiere. No puedo decir nada a mis jugadores, hicieron un montón de cosas buenas. Hubo muchas situaciones de gol e incluso el anulado, más allá del árbitro y del VAR, y ellos no creo que hayan hecho dos o tres tiros. Está claro que hay desatención y eso nos hace pagar con derrotas partidos que nos merecemos", indicó el argentino en rueda de prensa.