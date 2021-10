Victoria sanadora del Atleti ante el Betis (3-0)

El Atleti ganó en el Metropolitano al Betis (3-0). Los del Cholo superaron los primeros minutos de dominio bético y lo trasformaron en el gran gol de Carrasco en el 26, antes del descanso pudo hacer algunos más, pero no fue así. Mario Hermano marcó, pero se lo anularon por posición adelantada. Cuando los de Pellegrini estaban mejor sufrir el peor de los castigos: hacerse un gol en propia puerta. Pezzella quiso despejar un córner y acabó con el balón en el fondo de la red. Joao Félix que salió de refresco puso la sentencia en el 79. El marcador ya no se movió y los rojiblancos vuelven a sumar tres puntos, que no lo hacía desde el partido ante el Barça.