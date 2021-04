El Atlético maneja varias bajas para la próxima temporada: Gimenéz y Saúl podrían salir

El centrocampista ha estado esta temporada más alejado de los planes de Simeone, pero es un fijo del técnico argentino en los últimos años. Saúl podría haber pedido salir para tener un cambio de aires y buscar otro camino fuera del club rojiblanco. No ha sido tan indiscutible, aunque siempre que Simeone ha necesitado cubrir un hueco le ha utilizado y ha sido su comodín a lo largo de los últimos meses .

El Atlético, una lista de bajas de seis o siete jugadores

Pero no son los únicos de la lista de bajas del Atlético. Dembelé tendría hasta final de temporada para convencer a Simeone para tener un hueco en la plantilla del año que viene. El delantero no ha podido participar demasiado en los partidos y no ha podido demostrar los motivos por los que el Atlético le fichó del Lyon en el pasado mercado de invierno.