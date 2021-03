El Atleti estalla ante las quejas del arbitraje del Real Madrid: "Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor"

La mano de Felipe en el área está dando para mucho. En el momento del partido todos los jugadores lo tuvieron claro y le reclamaron a Hernández Hernández, pero tras revisar este la jugada lo tuvo claro y no vio nada punible.

Desde el propio club blanco no han querido incidir mucho en el tema y Casemiro uno de los implicados en la jugada dijo tras terminar el encuentro que respetaban la decisión del árbitro. " Tenemos que respetar la decisión de Alejandro. Por lo menos fue a ver el VAR. Yo le dejé claro que si no toca en la mano estaba solo”.

Sin embargo, una figura como la de Emilio Butragueño fue sorprendentemente más crítico y no le gustó nada la actuación del colegiado. Nosotros entendemos que es penalti, es evidente que la pelota golpea en la mano. Toma la decisión que él considera, no hemos tenido suerte con Hernández Hernández de nuevo", decía tras terminar el encuentro.

El Atleti estalla contra las quejas

Desde el vestuario ya había un hartazgo de este tipo de quejas cuando el Madrid no gana. No entienden porque protestan cuando no hay fallo arbitral y consideran que fue un empate justo.