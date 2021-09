El Atleti se desquicia con Gil Manzano: "Vamos a pagar ser campeones de Liga"

El defensa montenegrino del Atlético de Madrid, Stefan Savic, mantuvo la compostura a pesar del enfado con Gil Manzano. "Nosotros estamos tranquilos pero no sabemos qué está pasando, no tenemos suerte, es de locos. Hay que pensar las cosas, que no tenemos influencia, pero hay que mirar a la cara. No puede ser que nos saquen 15 tarjetas, no somos los únicos que protestamos", dijo en declaraciones a Movistar Plus.