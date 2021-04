El Athletic sigue demostrando su buen perder y le hace el pasillo a la Real Sociedad

"Hemos dado una lección de cómo un equipo debe sufrir una derrota. Hemos tenido un respeto absoluto. Cómo celebra el vencedor, ni me ocupa ni me preocupa. Cada uno celebra como quiere. Sus palabras y sus gestos quedan de manifiesto, unos los entenderán y otros no, pero no soy quién para valorarlos porque insistió que lo que a mí me interesa es cómo afrontamos esa derrota. El Athletic es un club señor. Haremos el pasillo como corresponde con el ganador. Siempre hay que actuar con los demás como quieres que actúen contigo".