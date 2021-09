Marco Asensio tiene 25 años y no está contento con su situación en el Real Madrid. El balear afronta una semana clave y si sigue teniendo un papel residual con Carlo Ancelotti, el jugador hablará con el club y el técnico para conocer de primera mano cuál es su situación para esta temporada. Asensio no entiende el rol que le ha dado el italiano en el equipo y habrá conversaciones si no cuenta para Ancelotti, según informó El Larguero de la Cadena SER.