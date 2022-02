Asensio se encaró a la grada tras marcar el gol: mandó a callar a la grada

Esto no sentó nada bien al público del Bernabéu que ya en el descanso le había mostrado al equipo su descontento con algunos pitos. En la jugada siguiente al error, Asensio desde el borde del área y algo esquinado la clavó en la portería de Pacheco marcando un auténtico golazo.

El mallorquín no se había olvidado de los reproches y en su celebración le instó al público que no pitara al equipo con un gesto evidente y reprobatorio. Con esto acallaba los rumores del estadio y también en las redes sociales ya que justo antes del gol el hastag 'Ausencio' era trending topic.

El zaguero blanco asume que no estuvo bien ante el conjunto parisino en el torneo europeo. "El equipo no estuvo bien y mis decisiones el otro día no fueron acertadas. Yo estoy tranquilo. Uno tiene mejores días y peores días pero lo mejor es seguir aquí cada partido, volver al césped y seguir", asumió.