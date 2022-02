Asensio pone el foco sobre la situación de Hazard: "Algún día nos dirá qué le pasa"

No es ningún secreto que el vestuario del Real Madrid quiere contar con Mbappé de cara a la próxima temporada, Marco Asensio volvió a romper una lanza a favor del francés, con quien le encantaría compartir equipo: "No suena nada mal. Respetando a la plantilla que haya, no es una posición que me disguste, me siento cómodo, puedo jugar ahí, en derecha o de delantero. Suena bien, pero ya se verá".