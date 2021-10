Ansu Fati, en su acto de renovación con Laporta: "Mi sueño es triunfar en el Barcelona, todos hemos hecho esfuerzos"

Ansu, heredero del 10 de Lionel Messi, ha asegurado que “me siento muy querido por el Barça. Es lo que más valoro. He rechazado ofertas de fuera para seguir en el Barça . Desde el primer día le dije a Jorge Mendes que quería quedarme”.

"Aún no he hecho nada... tengo que seguir trabajando y marcar mi camino " ha querido dejar claro el delantero de apenas 18 años. Sobre su lesión Fati ha reconocido que “estoy muy contento porque no siento ninguna molestia, espero seguir así. Noto más el cansancio en las piernas que en la propia rodilla”.